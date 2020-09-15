車路士旗開得勝　列斯占士風頭蓋夏維斯

今夏重鑄超豪華陣容嘅車路士，周二(15號)凌晨英超開咧戰，作客以3比1順利擊敗白禮頓，兩位德國貴價新兵夏維斯同迪姆華拿都正選披甲，不過今場贏波英雄其實係英格蘭新人王列斯占士，呢位右閘今仗交出1傳1射，表現搶鏡過夏維斯。

車路士季前6名新兵入面，只有夏維斯同迪姆華拿作出首演，迪姆華拿23分鐘就博到12碼，由佐真奴費路操刀先開紀錄。去到54分鐘，白禮頓嘅比利時中場李安度杜沙特遠射收死阿列沙巴拿加，車仔2分鐘後由列斯占士禁區外「猛虎射球」轟入再度領先，呢位小將66分鐘再助攻葛特蘇馬入波，鎖定3比1勝局。

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車仔領隊林柏特賽後承認球隊表現麻麻，但點名讚20歲嘅列斯占士：「佢個世界波睇到我彈起身，當時球隊表現唔好，就係需要呢個入球，列斯占士好有質素，所以我會盡量安排佢去能夠製造威脅嘅位置。」

另外，迪姆華拿被影到要喺大腿敷冰，原來佢上半場博12碼嗰陣受傷，但就忍痛踢晒成場比賽，不過佢表示傷勢並冇大礙，有信心喺下輪聯賽大戰利物浦上陣。