【賽後解碼】車仔挑戰利物浦3大隱憂

車路士今季瘋狂買人，陣容豪華程度被睇好可以加入利物浦同曼城嘅「爭標集團」，周二(15號)凌晨英超首戰作客白禮頓雖然順利贏3比1，不過整體表現唔算好好，而且球迷季前擔心嘅3件事，都真係出現問題，成為車仔爭標隱憂。

首先最明顯嘅係門將問題，阿列沙巴拿加上季頻頻犯錯，已成車仔最大罩門，可惜高昂身價令清洗困難，今場車路士嘅失波，阿列沙巴拿加有充足時間準備下都撲唔到，能力繼續受到質疑。統計顯示，今場失波係佢2018年登陸英超後，第19次被禁區外射門攻陷，數字係同期英超門將之中最高。雖然車路士正力斟雷恩門將艾度亞文迪，但林柏特賽後表明滿意阿列沙巴拿加表現，話就算買新龍門都係為引入競爭，唔代表阿列沙巴拿加一定會退居後備。

第2係新兵適應問題，今場堤亞高施華、薜耶治同芝維爾都未有進入大軍名單，迪姆華拿表現算係生猛，但焦點人物夏維斯就令人失望，佢今場以右翼姿態上陣，但80分鐘內只有35次觸球，而且0次成功扭波、0次製造機會同0次射門，同佢喺利華古遜嘅主宰性表現有天壤之別。夏維斯嘅能力無庸置疑，但係幾時可以完全適應英超，將直接影響車路士爭霸機會。

最後一個憂慮係領隊林柏特，佢上季大膽起用新人獲得一致好評，不過戰術同用人都經常引發爭議，今場起用美臣蒙特、羅夫度斯卓克呢對進攻中場組合，加上尼高路簡迪同佐真奴費路兩位防中，排陣被球迷批評「太驚死」，而且右翼夏維斯(29號)今場被安排墮後，全場平均企位竟然仲後過右閘列斯占士(24號)(見圖)。

唯一搶攻型翼鋒赫臣奧杜爾要到最後10分鐘先出場。林柏特嘅戰術定位，亦係挑戰利物浦嘅關鍵。