東方龍獅簽入PBA D-League混血新人韋思庭

致力培育青年球員的東方龍獅籃球隊，周二宣布簽入曾征戰 PBA D-League的中菲混血兒球員韋思庭（Austin Veloso），成為東方籃球隊青訓隊員之一。

曾效力PBA D-League球隊Enderun Titans的韋思庭，在港長大及擁有本地球員身份，他直言加入職業籃球隊乃願望成真：「能夠加入像東方龍獅般的職業籃球隊，是我期待已久的夢想。能夠體驗職業訓練及對抗賽，對提升技術肯定有極大幫助。很感謝東方龍獅及球隊行政經理李樹榮賦予此機會，讓我夢想成真！」

東方龍獅近年為青年球員提供機會實現職業籃球夢，陣中不乏千禧後出生的新人，包括身高2米08的中鋒卜聿揚，此子曾赴台灣泰山高中升學；另外21歲後衞蘇利文亦是另一重點培訓的潛質之星。

韋思庭於香港讀完初中後負笈菲律賓唸書，2016年入讀Santo Tomas Unversity，兩年後轉至Enderun Colleges。東方龍獅行政經理李樹榮表示，今年初邀他到球隊試訓，整體表現不俗。因此決定讓他跟隨球隊，未來隨職業球員方向發展。