「老李」退下、「小李」接班：別把我捧太高

「李宗偉接班人」，很多媒體是這樣去稱呼李梓嘉。2018年，李梓嘉在中華台北羽毛球公開賽中擊敗日本的武下利一，贏得個人首個世界系列賽冠軍，當時他只是20歲，比拿督李宗偉取得相同成就時還要年輕。他的強勢崛起，讓很多球迷在他身上看到李宗偉的影子，就連李宗偉本人也很看好李梓嘉成功接班，「小李」謙稱自己的成就和技術不如「老李」：「我知道很多人在講，但我的水準離他還有一段距離。馬來西亞很期待有人能夠繼承李宗偉，我現在做到了些成績，我希望大家記住我是李梓嘉。」■文：伍靖華

李宗偉、林丹相繼褪下戰衣，「李林會」自此成為絕唱，換成桃田賢斗、周天成、安賽龍和諶龍幾分天下，在羽毛球場上東奔西撲爭逐統領群雄。失去中流砥柱的馬來西亞隊成績雖不算一落千丈，卻脫離了頂尖行列，馬國球迷掩面輕嘆，不敢想像後李宗偉時代的陣痛期，原來會讓他們如此酸澀。

走不出別人的影子，就注定永遠不能發放自己的光芒……

來回地獄又折返人間，很快便有位二十出頭的小伙子用表現慰藉他們，梓嘉接連闖進泰國公開賽、馬來西亞大師賽4強，更以一哥身份帶領馬來西亞男子隊，打入東南亞運動會羽毛球比賽決賽，自己在男單憑實力摘金，馬來西亞並非後繼無人，沒有人肯承擔的，都有他扛：「臨近東運會之前，我承受很大的壓力，直到贏得了金牌，才彷彿解脫。」因為賽前已知悉印尼的金汀和基士堤不會參賽，球迷認為金牌幾乎等於已落入梓嘉的口袋裏，山大的壓力讓他在8強對陣緬甸選手時失準：「最終是贏了比賽，但這樣的表現到4強肯定會被痛擊，教練也看出我有問題，他們開解我，為我紓壓，度過難關。」帶着一代天王的餘暉起步，的確可能讓人裹足不前，若走不出別人的影子，就注定不能發放自己的光芒，永遠只能活在別人的影子下。

今年3月，李梓嘉首登全英賽舞台，但他面無懼色，首圈輕鬆淘汰印尼好手基士堤，及後在8強以直落兩局擊敗里約奧運金牌得主諶龍，再次飾演巨人殺手的角色，毫不手軟連續扳倒幾個種子選手，成了進入4強唯一一個非種子選手。4強戰，他雖然苦戰73分鐘後不敵丹麥巨人安賽龍，無緣決賽，但對手賽後特地在Instagram上讚揚他的表現：「我的對手李梓嘉打得非常好，比賽得很激烈，不過還好我贏了。」安賽龍不是攞景或贈興，而是識英雄重英雄，不消一年時間，梓嘉已將自己帶到另一個高度，他顯然沒有被過往的閃光迷惑，反而激發更耀眼的光芒，更打出一股屬於自己的氣勢。

別把我捧太高，我還是會有跌倒的一天……

年滿22歲當天，梓嘉許下了「今年躋身世界前5名」的生日願望，這番豪言壯語離地了嗎？因為羽毛球壇好手雲集，想爭得一席位非簡單之事，但也絕對不是癡人說夢話，「希望大家把我當成以前的李梓嘉，別把我捧太高，我還是會有跌倒的一天，只希望那時你們還會像現在這樣支持我。」

出自籃球世家羽球天才帶淚起步

李梓嘉的父母李志興和廖雪萍，年輕時均為馬來西亞籃球代表隊成員，而李梓嘉和姊姊李梓瑜則同為現役馬來西亞羽毛球國家隊成員，李梓嘉說自己當初對羽毛球興趣不大，6歲被父母送往訓練後，更每天以淚洗面：「原本不太喜歡，只是拿來消磨時間，之後愈打愈好，就走上這條路。」13歲被選入武吉加里爾體育學校，確立成為職業運動員的志向，並選定了羽毛球， 2015年打出成績，入選國家隊。李梓嘉曾透露他與姊姊關係不錯，會互相提點對方的表現，而感情方面亦受到姊姊的嚴密監控，不敢輕舉妄動。

「一哥位不好坐」

從小就走上運動員之路，梓嘉早已習慣過時過節不能回家與家人相聚，但在剛接過「馬來西亞新一哥」的頭銜時，各種批評教他喘不過氣，可幸有母親在遠方的支持和鼓勵：「剛開始會去看，主要是想看好的評論，若看到不好的評論，就更要去證明自己，但慢慢累積太多負能量，最深刻的感受是『一哥位不好坐』。母親勸勉我不要在社交媒體上回應，在球場上打好球就是最好的回應。」

李梓嘉小檔案

出生日期：

1998年3月29日(22歲)

國籍：馬來西亞

身高：1米87

慣用手：右手

現時世界排名：第10

曾獲榮譽：

2019年 東南亞運動會男子單打金牌

2019年 東南亞運動會男子團體銀牌

2018年 中華台北羽毛球公開賽男子單打冠軍

2017年 波蘭羽毛球公開賽男子單打冠軍

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