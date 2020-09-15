湯優盃押後到明年　李宗偉直言：唔健康

隨着多支國家隊先後退賽，加上歐洲疫情反覆，世界羽聯（BWF）周二宣布原本在丹麥舉行的湯優盃決賽周，再度延期，計劃於明年東京奧運之後上演，極有可能史無前例出現世界羽壇四大賽在同年上演。

由於新冠肺炎疫情關係，這項世界男、女子團體賽的最高榮譽賽事已三度推遲，由原來的5月16至24日改至8月中，後來因為丹麥禁辦大型活動，再延期到10月3至11日。不過，多支隊伍擔心疫情問題，日前先後提出退賽，當中包括泰國、中華台北及澳洲，而湯盃奪標熱門印尼及2010年優霸盃冠軍南韓亦決定放棄爭逐。即使多支隊伍退賽，世界羽聯本想繼續堅持照打，聯絡香港及新加坡作補上空缺位置，然而兩隊都拒絕出戰，令棄戰隊伍增至7隊。

在丹麥境內防疫問題及多支隊伍拒賽關係，BWF周二終於要屈服，發出聲明宣布推遲，「由於很多隊伍選擇退賽，再加上以確保參賽者的健康及安全問題，2020年湯優盃將再摘日舉行。」暫時賽期未有明確日子，但肯定不早於2021年；更有消息指可能延後至東京奧運（7月）之後才舉行。

事實上，丹麥的防疫措施亦令不少球隊感到不安，前往丹麥參賽的球員不需要隔離14天，而且球迷可以入場睇波，同時，下月中的丹麥公開賽及10月下旬的丹麥大師賽都會取消。

湯優盃改期推至明年，這意味着有機會羽壇四個大賽包括奧運、世錦賽、蘇迪曼盃及湯優盃，於明年同年舉行，這對球員來講實在是一個超級考驗；前世界「一哥」馬來西亞的李宗偉坦言這個情況並不健康：「相信很多國家都會抱怨賽程過密，對球員來講很難連續到最佳狀態。」他直言在疫情下湯優盃不應該繼續主辦，更批評世界羽聯應要以球員放在第一位，而非為贊助商作考慮。

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