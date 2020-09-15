漢堡爆冷大敗丙組仔　後衞仲同球迷大打出手

德國盃第1圈賽事，由德丙球隊特雷斯登主場迎戰老牌球隊漢堡。最後漢堡意外以1:4大敗，首輪出局，而今場亦創下多項紀錄。

特雷斯登3分鐘就取得領先，由中場恩歷克史達克近門射入，依球波更加成為德國盃有史以嚟嘅最快入球，半場已經領先2:0。換邊後漢堡不但未能收復失地，更在下半場初段失多球，落後0:3。雖然89分鐘奧拿拿(Amadou Onana)替球隊破蛋，不過補時階段再輸12碼，結果漢堡爆冷輸1:4。

漢堡多位主力都有上陣，包括前鋒波比活特、肯特等。全場控球率高達75%，射門次數有20腳，可惜把握力欠奉，加上後防多次犯錯，最後大敗而回。

今場倒戈嘅後衞利斯拿賽後更加畀對方球迷侮辱自己屋企人，令佢嬲到即刻走上觀眾席推跌個位特雷斯登球迷，雙方仲大打出手，最後要由球迷同保安分開佢地。利斯拿隨後喺社交平台認錯：「即使球迷對我有咩侮辱，我承諾永遠不會再以錯誤嘅方式做出反應。」

值得一提，今場波破例開放畀10,053位球迷入場睇波，創下咗自3月疫情爆發以嚟，德國足球最多現場觀眾嘅比賽。