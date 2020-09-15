再講美網被罰　祖高域：我唔保證無下次

剛在美國因發洩擊球打中司線員被DQ的祖高域，在最新公布的世界排名，繼續佔據男單首席位置，坐穩世界一哥之位的周數已達286周，追平了美國名宿森柏斯的紀錄並列次席，並向費達拿保持的310周最長紀錄進發；他積極備戰法網，期待再嘗大滿貫捧盃滋味。

他最近接受訪問時首次在傳媒面前回應「擊中司線員」事件，他坦言接受賽事總監的處罰結果，但無法保證將來不會有這個情況再次出現。對於被DQ重罰，祖高域稱：「我明白規則，亦接受這個處罰結果，我會繼續向前。」但這位世界一哥強調自己難以保證將來會否再犯這個錯誤，「我唔可以保證，我會盡自己最大努力，但生活中任何事都可能會發生，今後人生當中我不能確保不會再發生類似事情，不過，這令給我寶貴的課堂。」

接着，他正準備本月的另一個大滿貫法網，有機會與老對手拿度及費達拿再交鋒。至於其老友英國的梅萊，則與加拿大美女球寶釵及生Ｂ後復出的保加利亞名將比安高娃，同樣獲得了今屆法網的決賽周資格。

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