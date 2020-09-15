武藤嘉紀被喜鵲放棄　加盟伊巴好事近

紐卡素賽季積極增兵，難免有部分球員要被清洗，其中開咧首戰連球隊大軍名單都入唔到嘅日本前鋒武藤嘉紀，就即將離開呢支英格蘭北部球隊，去西甲另謀出路，據報佢將以租借身份加盟伊巴，同乾貴士再做隊友。

2018年由緬恩斯轉投紐卡素嘅武藤嘉紀，過去僅為「喜鵲」英超上陣25次，其中得7次喺正選出戰，只係入得1球，表現未如理想。紐卡素季前已經引入英格蘭前鋒哥林威爾遜，加上領隊布魯士早前已經講到明，有5位棄將需要離開球隊，其中就包括呢位日本國腳。據《天空體育》報道，紐卡素已經同西甲球隊伊巴傾掂數，將會畀28歲嘅武藤嘉紀以借將身份加盟一季，依家只係等體檢過關就可以成事。

西甲開鑼戰以0比0賽和切爾達嘅伊巴，已經有乾貴士呢位日籍兵在陣，佢2015年加盟以來，已喺西甲站穩陣腳，今次有望同武藤嘉紀再做隊友。除咗佢兩位之外，現時仲有另外兩位東瀛猛將踢緊西甲，包括今季租借加盟維拉利爾嘅久保建英，同埋帶領升班球隊侯爾斯卡重返西甲嘅岡崎慎司。