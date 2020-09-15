香港第一人！許建德奪GT世界挑戰賽歐洲賽分站冠軍

香港車手許建德首次參加GT世界挑戰賽歐洲賽衝刺賽（GT World Challenge Europe Sprint Series），便在著名法國賽道Magny-Cours連奪分站兩回合勝利，成為香港第一人。

許建德與著名前F1車手，曾贏得三次F1分站冠軍意大利車手費斯哲拿（Giancarlo Fisichella）合作，駕駛92號Sky Tempesta Racing 法拉利488 GT3 Evo戰車，出戰Pro-Am組別比賽。二人各自在兩回合排位賽中，分別取得第一和第二名，最後保持優勢到完場，連奪兩回合分站冠軍。

許建德賽後形容過了一個「完美周末」：「新冠肺炎疫情下到歐洲作賽作出很多犧牲，不過這兩個冠軍就證明這一切都是值得。今次比賽亦是很好機會，讓我們為即將舉行嘅斯帕24小時大賽 （Total 24 Hours of Spa）打下強心針。」

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