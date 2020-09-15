賠率啟示　摩連奴聖誕前可能被炒

熱刺開鑼戰不敵愛華頓，「寸王」摩連奴英超開咧不敗數據被破，今仗無論球隊表現、半場調動及賽後言論，摩帥都不斷挑起矛盾，引起球員不滿，有博彩公司已經為佢開盤受注，聖誕節前被炒賠率係5賠4，認為佢捱唔過聖誕。

上季季尾最後6場熱刺取得4勝2和，當時寸王豪言佢哋係季尾冠軍，並對新球季充滿信心，但開咧首仗就輸波，主場0比1不敵愛華頓，該仗熱刺控球率未見優勢，攻門只有9射5中，反觀愛華頓有15射4中，論表現安察洛堤嘅愛華頓發揮更好。

半場休息期間，寸王將中場迪利阿里換走，賽後又有將帥不和消息傳出，指摩帥同阿里關係破裂，輸波之後，寸王又對傳媒表示，直指球員表現懶惰，呢番言論引起隊中多名球員不滿，已有球員透過傳媒向寸王反擊，認為寸王卸膊，為輸波搵藉口。

外國博彩公司最現實，認為寸王有被炒風險，已為佢開盤受注，其中聖誕節前被炒係5賠4，負責人表示：「如果熱刺繼續輸，摩連奴過唔到今季，實際上，我哋認為佢捱唔過聖誕節。」