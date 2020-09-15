J-Lin哭別CBA　重返美國再搏一搏

美藉華裔球星林書豪與CBA北京首鋼，周二都在社交平台宣布「分手」，在新賽季林書豪不會再以北京首鋼外援出戰CBA，據悉，J-Lin正與NBA球隊聯絡，期望再闖一闖。

多間國內傳媒周二報道林書豪告別CBA的消息，而北京首鋼亦已官宣，並祝福這位J-Lin繼續追夢。據悉，北京首鋼與書豪的續約一直傾得很順利，雙方已達成新一季的合作內容，幾乎完成合約，只差簽名，不過，最終林書豪都決定返美，嘗試再闖NBA。

有消息指，目前確實已有一些NBA球隊正聯絡J-Lin在美國的經理人，但考慮到NBA新賽季的相關情況仍有很多不明因素，因此暫時與球隊未有實質的進展。林書豪在社交平台向球迷講出離開CBA的理由：「這是人生一個艱難的決定，我花了四個星期去考慮，近兩、三周每日凌晨4時就起床。首鋼對我非常好，但我有一個NBA夢想，必須去追。昨天跟家人說到我要離開中國的時候，我都哭了。在這裡打波的一年，我永遠都不會忘記...」

林書豪在2019至20賽季的常規賽，為首鋼出戰了39場，場均上場33分鐘，平均射入22.3分5.7個籃板5.6次助攻及1.8次攔截。

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