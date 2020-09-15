《福布斯》年收入排行榜　美斯壓倒C朗

美國雜誌《福布斯》早前公佈最新足球壇收入排行榜，結果巴塞隆拿球星美斯，成為基斯坦奴朗拿度之後第2個億萬富翁，更力壓依位死對頭，成為本年度最賺錢足球員。

美斯同C朗兩位總收入都過億，美斯2020年總收入高達1.26億美元(約9.7億港元)，當中有9,200萬來自巴塞隆拿嘅人工，另外3,400萬係商業收入。

至於基斯坦奴朗拿度總收入亦有1.17億美元，雖然人工只得7,000萬，不過依位社交媒體最多人追蹤嘅葡萄牙球星，商業收入就有成4,700萬，排名第2。

第3同第4名係巴黎聖日耳門雙星尼馬、基利安麥巴比，收入分別有9,200萬美元同4,200萬美元。緊接落嚟到兩位英超球員，利物浦前鋒穆罕默德沙拿以及曼聯中場普巴，佢地總收入有3,700萬美元同3,400萬美元，排第5、6位。曼聯門將迪基亞同樣上榜，但佢總收入只有2,700萬美元，排第10位。

除咗美斯之外，西甲亦有球員上榜，佢嘅隊友基沙文總收入都有3,300萬美元，而喺皇家馬德里傷多過踢嘅加里夫巴利亦有2,900萬美元總收入，分別排第7、8位。

另外德甲唯一代表，拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基則以2,800萬美元總收入排第9位。