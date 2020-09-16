熱刺截劫曼聯簽巴利　「大聖爺」回歸英超

「大聖爺」加里夫巴利即將回歸英超！據英國同西班牙媒體報道，曼聯同熱刺都運作借用皇家馬德里球星加里夫巴利，不過消息指熱刺喺英國時間周二(15號)晚談判取得重大突破，好大機會贏出呢場爭奪戰，加里夫巴利經理人亦放風：「巴利仍然愛熱刺，係佢想去嘅地方！」

31歲嘅加里夫巴利喺2007年至2013年效力熱刺，之後轉會皇馬贏過4次歐聯冠軍，不過近年已經淪為球隊「蛀米蟲」，30萬鎊周薪亦係皇馬一大負擔。據報曼聯同熱刺近日先後出手，「紅魔鬼」知道簽查頓辛祖機會渺茫後，已將目標轉移借用加里夫巴利，不過熱刺亦都提出斟介，而且更有望遲嚟先上岸。

英國《每日電訊報》消息指，熱刺願意將迪利阿里外借皇馬1季作為交易條件之一，24歲嘅迪利阿里一直係皇馬會長皮里茲心儀球員，皇馬過去亦曾經斟介，呢個交換借用方案有機會成事。加里夫巴利經理人巴列納接受《BBC》訪問亦證實：「巴利仍然愛熱刺，我哋(熱刺、皇馬)傾緊，(熱刺)係佢想去嘅地方！」

除咗加里夫巴利之外，熱刺據報亦非常接近完成收購皇馬左閘利古朗，無獨有偶，呢位23歲新星近期亦係曼聯熱烈追求嘅目標，不過摩連奴再一次截劫成功，據報轉會費高達2,750萬英鎊。轉會權威記者Romano透露，皇馬要利喺利古朗合約內加入「回購條款」，但係曼聯拒絕，而熱刺就答應要求，令轉會易轉。