日職直播有好路　清水心跳近5場半場輸晒

周三日職重頭戲，橫濱水手主場迎戰清水心跳。清水心跳6連敗，似乎對勝負一啲都唔着緊，全因今季日職取消降班，心跳教練奇林莫夫斯基畀多啲青年球員上陣吸收經驗，預料呢種做法唔會改變，佢哋近5場半場全部輸晒，擺明益晒橫濱水手，半場主勝好路。（有線661及601台周三晚6時30分直播）

由於疫情關係，今季日職不設降班，下季日乙前兩名升班後，由20支球隊爭逐。換句話講，清水心跳即使今季1場都唔贏，下季都可以繼續喺日職競逐，心跳教練奇林莫夫斯基就趁呢個機會練兵，畀多啲後生仔上陣，等佢哋吸收經驗之餘，亦可以增加兵源應付下季多咗場數嘅日職賽事。

取消降班趁機鍛煉小將

心跳6連敗，除咗主場對柏雷素爾一役只換2名球員，其餘5場用盡5個換人名額，原則上奇帥係不停咁試唔同陣式，根本當今季係熱身賽咁踢，幾個「00後」球員鈴木唯人、粟原伊巴謙等都有出場機會，其中前者更多次正選落場。

面對「讓半臂」嘅心跳，水手唔贏真係對唔住自己，呢支上季盟主今季大跌Watt，現時只排第10，佢哋啱啱經歷3連敗，管理層有怨言，球隊上下均有壓力，今仗不容再失，今季佢哋作客心跳贏4比3，主場應可止跌回升，一於熱捧主勝。

名家：渡邊年

賽事直播表

周三6:30pm 日職 橫濱水手 Vs 清水心跳

有線661、601台

周三6:30pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 北海道札幌岡薩多

有線662、602台

周四8:30am 美職 FC達拉斯 Vs 科羅拉多急流

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周四9:30am 美職 紐約城 Vs FC辛辛那提

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台