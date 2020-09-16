東奧多項簡化　海外選手至少要Check5次

推遲一年舉行的東京奧運，組委會近日要為制定部份方案，與國際奧委會(IOC)於本月底進行磋商，即使明夏疫情未退，史上開支最大的東奧都會如期上演，參賽的海外運動員將需要接受至少5次的檢測。

據日媒報道，東京市政府已與組委會研究東京奧運的新冠肺炎應對方案，海外運動員要在抵日之前72小時接受檢測並且有陰性結果的證明，然後在抵達機場、集訓場地或比賽場地時、入住奧運選手村，以及比賽前都要接受檢測，而在選手內還需要做定期檢測。海外運動員入境日本的14日內可以自由活動，但需要提供目的地及計劃書，並且要有誓約書；而每支隊伍都會有專人管理，若有人違反防疫將會進行處罰。

英國牛津大學研究曾指，即使不包括城市基礎設施建設支出，大會費用亦將高達158.4億美元（約1,227.6億港元），東京奧運延期一年，更導致幾十億美元開支的增加，成為史上舉辦費用最高的奧運會，到了不得不簡化壓縮支出的地步。

東京奧組委首席執行官武藤敏郎對此拒絕置評，並稱「對這個數字感到困惑」，卻承認將與IOC研究奧運會部簡化方案，譬如在比賽及開閉幕式等：「這次磋商之後，我們希望能夠就50至60個簡化項目能達成協議。」武藤敏郎表示整個東奧需要簡化的項目有250個；消息指東京奧組委希望縮短開閉幕的時間，但遭IOC拒絕；至於觀眾問題，則可能要待明年才可決定，東京方面並不想減少觀眾入數，更堅決不會閉門進行。