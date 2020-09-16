曼聯11人上陣成疑！連格或擔正

曼聯將於周六(19日)深夜出戰今季首場英超，主場對水晶宮，但紅魔鬼爆出不利消息，根據英國《曼徹斯特晚報》爆料，曼聯有11位球員受到各種原因影響，可能缺陣今場比賽，領隊蘇斯克查甚至可能焗用一度面臨被踢走嘅連格擔任正選。

曼聯因為有份踢上屆歐霸盃4強，獲得延後1星期出戰英超，但備戰時間仍然不足，多位球員之前未能如期歸隊操練。

保羅普巴早前因為確診新冠肺炎，需要隔離，周一(14日)先至歸隊。尼曼查馬迪、桑馬達、費特洛迪古斯、雲比沙卡、艾歷拜利都因為由外地返回英國，需要隔離14日，同樣周一(14日)先至復操，意味呢位6人只有5日時間訓練。

中場球星波基斯費南迪斯因為陪太太生BB，上周六(12日)先至歸隊，同樣未必有足夠狀態應付比賽。

新星格連活特早前為英格蘭服役期間「帶女返酒店」被踢出國家隊，佢返回曼聯後，只能獨自操練，狀態成疑。

杜安薛比仍然養傷，菲爾鍾斯剛傷愈，估計未可以上陣，後備門將羅美路仲未歸隊，好可能轉會。

比較確定會正選上陣嘅球員得拉舒福特、哈利馬古尼、勞基梳爾，新兵雲迪碧克亦可能擔正。