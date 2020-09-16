籃球場周五重開容許小組訓練　教練有工開

康文署今日（16日）宣布，將於周五（18日）重新開放隊際運動的收費場地，包括室內籃球場、草地球場、棒球場、欖球場、排球場等。康文署發言人表示，雖然隊際運動有違4人限聚令，但為讓教練重投工作及市民恢復運動，決定重開相關場地作小組活動用途，每個4人小組須保持1.5米距離。

康文署昨日才宣布過新一輪放寬防疫措施，並在周五重開游泳池，卻未有提及備受關注的足、籃球場，引起廣泛爭議。康文署今日進一步公布重開設施的安排，隊際運動的收費場地包括草地球場、棒球場、欖球場、板球場、曲棍球場、室內籃球場、排球場、投球場及手球場，將於周五同日重新開放，惟需遵守相關規定。

讓體育教練可盡快重投工作

康文署發言人表示，在4人限聚令仍然生效的情況下，超過4人的群組參與隊際運動會觸犯相關法例，但為「讓這些運動的參與者可以早日恢復有關運動，亦讓體育教練可盡快重投工作，康文署將首先重開能夠有效執行控制人數及保持社交距離措施的收費場地，以作小組活動／訓練用途」。根據規定，每個小組不得超過4人，小組間須保持最少1.5米距離。

此外，各區游泳池同樣將於周五解封，並採取特別措施包括調低入場人數到一半、進場前須量度體溫、淋浴間或花灑頭以「隔一個，開一個」方式開放、暫停開放觀眾席等。團體訓練時，連同教練在內每個小組或課堂不得超過4人，每組須相距最少1.5米。市民身處泳池範圍內須一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池，及在與其他人相距最少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。

硬地場則繼續關閉

除上述設施外，所有隊際硬地和沙地球場，包括5人、7人足球場、板球場、籃球場、排球場、手球場、投球場、滾軸曲棍球場、門球場等繼續關閉。康文署表示會視乎疫情發展和限聚令規定，逐步重開其他隊際活動場地。