法甲勁火爆　43歲老將被逐破紀錄

今季法甲非常火爆，繼早前巴黎聖日耳門對馬賽，雙方合共5人食紅牌之後，周三(16日)凌晨蒙彼利埃主場對里昂，再有2人被逐，包括蒙彼利埃中堅希爾頓，呢位巴西老將以43歲成為法甲近64年以來，最大年紀上陣球員，估唔到以紅牌作為「紀念」。

蒙彼利埃上半場由沙雲尼亞射入12碼，打開紀錄，臨完上半場，里昂中場艾奧亞粗野犯規被逐。蒙彼利埃踢多1人，兼有沙雲尼亞下半場又入波，領先2球，理應大好形勢。

不過，希爾頓喺71及81分鐘連攞2張黃牌，兩黃變一紅被逐。其中第2張黃牌更加係禁區內犯規，被判罰埋12碼「食全餐」，里昂由迪比射入拉近紀錄，好彩蒙彼利埃最終都保住2比1勝果，否則希爾頓一定孭晒鑊。

希爾頓2004年已登陸法甲，效力過朗斯，其後轉投馬賽，協助球隊奪得1次法甲及2次法聯盃冠軍。希爾頓2011年加盟蒙彼利埃更創造奇迹，率領球隊力壓巴黎聖日耳門，首次奪得法甲冠軍。

希爾頓今場更加以43歲成為法甲近64年以來，最老上陣球員，對上1位係1956年特魯瓦球員羅渣高圖爾斯，呢位法國前鋒當時已經44歲。

另外，希爾頓亦成為歐洲5大聯賽近12年最老上陣球員，僅次於2008年嘅拉素門將巴洛達(44歲)。