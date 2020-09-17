PSG補時絕殺開齋　但付出沉重代價

周四(17日)凌晨法甲，上屆歐聯亞軍巴黎聖日耳門(PSG)憑達斯拿補時3分鐘入波，主場以1比0險勝梅斯，今季踢咗3場聯賽，終於打開勝利之門。

不過，PSG今場勝仗亦付出代價，後衞祖安巴尼特受傷，中堅艾度迪亞路食紅牌，意味嚟緊聯賽又會缺少2位球員。

PSG早前因為有多位球員確診新冠肺炎缺陣，導致開季首場聯賽都輸波，其中上場對馬賽，尼馬、里安度柏利迪斯、古沙華更加因為同對方發生衝突被逐，3人今場都停賽，PSG殘陣之下陷於苦戰。

屋漏偏逢連夜雨，PSG中堅艾度迪亞路今場踢到65分鐘攞第2張黃牌被趕出場，比賽末段，另1位後衞祖安巴尼特受傷，無法繼續比賽，由於PSG當時已經用晒換人名額，被逼踢少2人下比賽。

踢到補時3分鐘，迪馬利亞左路傳中，梅斯門將奧基迪查出迎撲出皮球不遠，達斯拿頂入空門，亦係球隊今季第1個入球，驚險全取3分。不過，PSG今場付出好大代價，祖安巴尼特受傷，未知幾時復出，艾度迪亞路加入埋停賽名單，同尼馬、里安度柏利迪斯、古沙華一齊坐波監，下場法甲作客尼斯，肯定難頂。