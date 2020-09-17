尼馬甩難僅踎2場　隊友遭重判停賽6場

巴黎聖日耳門(PSG)早前對馬賽嘅法甲賽事，雙方球員發生嚴重衝突，合共有5人被罰紅牌趕出場，法國足總正式作出判罰，PSG天價球星尼馬只需要停賽2場，但隊友古沙華被重判停賽6場。

法國足總經過調查後，認為古沙華同馬賽後衞佐敦艾馬維當時上演「肉搏戰」，屬於事件中表現最過火嘅球員，古沙華需要停賽6場，而佐敦艾馬維被判停賽3場，另1位被逐嘅馬賽球員賓尼迪圖停賽1場。

衝突之中，尼馬拍打對方守將艾華路蘇比朗頭部，被球證趕出場，一度有傳呢位巴西國腳可能被罰停賽7場，但依家只需要踎2場波監，算係逃過一劫。法國足總亦會調查艾華路蘇比朗涉嫌種族歧視尼馬一事，以及PSG球星迪馬利亞向對手吐口水。

至於另1位涉及衝突事件被逐嘅PSG中場里安度柏利迪斯，同尼馬一樣都係被判罰停賽2場，由於佢哋已經喺今輪法甲對梅斯，停賽1場，意味錯過埋PSG下場聯賽對尼斯之後，就可以復出鬥蘭斯。不過，如果2人將來再有類似行為，就會被再追罰停賽多1場。

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