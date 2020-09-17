港超聯　復賽9.19開打！東網全程直播

千呼萬喚始出來！足總在周四（17日）中午終於獲民政事務局通知，允許6支參賽球隊於符合防疫衛生的情況下進行此賽季的餘下賽事，隨即公布本月19日（六）展開的復賽賽程。14場港超聯，以及3個盃賽決賽，合共17場賽事，東網將全部提供免費直播，各位球迷到時只要透過on.cc東網app或web、facebook專頁我撐本地波，以及網頁港超聯新聞及直播中心，便可觀看直播，見證4個錦標的王者誕生。

由於疫情關係，自今年3月中「足總盃」閉門作賽完成後，本地波便一度停擺。在足總競賽部努力下，終在兩星期前獲政府開放個別球場，讓6支參與復賽的球隊恢復操練，為周六的復賽作準備。今季餘下的17場賽事，將於9月19日至10月11日期間上演，其中復賽首場戲碼，將由傑志對陣東方龍獅，賽事將於將軍澳運動場進行。另外香港大球場、小西灣運動場及旺角大球場亦獲准復賽期間作比賽場地。

復賽共有6隊參加，除4個錦標誰屬外，各隊亦要為來屆的亞洲賽資格而努力。除港超聯盟主外，足總盃冠軍亦可獲得代表香港出戰亞州賽的資格。

17場復賽賽事將全部閉門作賽，on.cc東網會一場不漏提供直播，各隊球迷記得多多支持啦！

「2019-20中銀人壽香港超級聯賽」復賽賽期

9月19日（周六）

●下午3時●將軍澳運動場●東方龍獅 VS 傑志

9月20日（周日）

●下午3時●將軍澳運動場●富力R&F VS 冠忠南區

9月21日（周一）

●下午3時●香港大球場●理文 VS 愉園

9月23日（周三）

●下午3時●小西灣運動場●冠忠南區 VS 東方龍獅

9月24日（周四）

●下午3時●小西灣運動場●傑志 VS 理文

9月25日（周五）

●下午3時●小西灣運動場●愉園 VS 富力R&F

9月30日（周三）

●下午3時●將軍澳運動場●冠忠南區 VS 愉園

10月1日（周四）

●下午3時●將軍澳運動場●富力R&F VS 傑志

10月4日（周日）

●下午3時●香港大球場●傑志 VS 冠忠南區

10月5日（周一）

●下午3時●旺角大球場●理文 VS 富力R&F

10月6日（周二）

●下午3時●將軍澳運動場●東方龍獅 VS 愉園

10月11日（周日）

●下午3時●待定●冠忠南區 VS 理文

●下午3時●待定●愉園 VS傑志

●下午3時●待定●東方龍獅 VS 富力R&F

三項盃賽決賽賽程

9月27日（周日）*「菁英盃」決賽*

●下午3時●將軍澳運動場●傑志 VS 冠忠南區

9月28日（周一）*「足總盃」決賽*

●下午3時●香港大球場●東方龍獅 VS 富力R&F

10月2日（周五）*「高級組銀牌」決賽*

●下午3時●旺角大球場●東方龍獅 VS 理文