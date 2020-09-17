年度最佳陣容名單出爐　占士破紀錄威到震

NBA官方周四宣布2019-2020年賽季年度最佳陣容名單，獲選第一隊嘅球員包括有勒邦占士、安迪杜甘普、占士夏登、安東尼戴維斯同當錫，當中「大帝」勒邦占士以及「字母哥」安迪杜甘普以全票當選，而小將當錫則第1次入選。

「大帝」勒邦占士真係威到盡，今次係佢第16次入選年度最佳陣容，成功超越前NBA傳奇球星「天鈎」渣巴、鄧肯以及高比拜仁，成為史上第1；另外亦係占士生涯第13次入選年度最佳第一隊，比第2名高比拜仁、馬龍多出2次，繼續創下難以跨越嘅高牆紀錄。

除此之外，佢同「一眉道人」安東尼戴維斯組成嘅「LA連線」，更加成為過去13年第1對、NBA歷史上第8對拍擋，可以一齊入選年度最佳陣容第1隊。占士較早前已經帶領湖人自2010年再次殺入西岸決賽，如果最後可以拎埋總冠軍，咁就真係最完美結局！

年度最佳陣容名單如下:

1隊:勒邦占士、安東尼戴維斯(湖人)、安迪杜甘普(公鹿)、占士夏登(火箭)、當錫(獨行俠)

2隊: 列拿特(拓荒者)、基斯保羅(雷霆)、李安納(快艇)、施亞卡姆(速龍)、祖傑(金塊)。

3隊: 達頓(塞爾特人)、占美畢拿(熱火)、高拔(爵士)、施蒙斯(76人)、韋斯布克(火箭)

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