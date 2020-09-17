祖記換帥益國米？其實派路睇穿干地死穴

新一季意甲將於香港時間周日(20日)凌晨開鑼，劍指10連霸嘅祖雲達斯面對包括國際米蘭等群雄挑戰，居然提拔幾乎毫無執教經驗嘅名宿派路掌舵，絕對係「晒冷式」賭博，派路對住亦師亦友嘅國米主帥干地，到底能唔能夠喺呢場「師徒對決」中偷到雞呢？

由於祖記喺歐聯16強畀里昂踢出局，高層怒炒沙利，接手U21僅10日嘅派路被破格提升執教一隊。退役3年嘅派路，今年7月決定做教練，全因受干地影響，派路仲話會以佢為榜樣。干地稱得上係派路恩人，2011年夏天，當時32歲嘅派路畀AC嫌佢過氣兼人工高而放棄，但啱啱接手祖記嘅干地力排眾議簽佢，委以中場指揮官重任，令佢重拾第二春，當季帶領祖記重奪意甲冠軍，揭開9連霸序幕，仲率領意大利取得歐國盃亞軍。

派路輸執教經驗

祖記近年雖壟斷意甲，弊在喺歐聯遲遲未有突破，甚至簽入巨星C朗拿度都冇計，上季搵沙利希望改打漂亮足球，點知唔掂，今次搵執教經驗淺嘅派路坐正，更有啲意氣用事。派路上月接手後，祖記只借用史浩克嘅韋斯頓麥堅尼，其餘嘅艾法美路同古路施夫斯基都係前朝買入，當然以其威信可鎮住C朗、基亞連尼等大佬，但到底佢想打造乜嘢風格，仍係一個謎。

干地衝冠籌碼多

相反，干地有晒全盤計劃，國米上季喺意甲同歐霸屈居亞軍，但聯賽只落後祖記1分，進步明顯。佢哋今夏回收協助拜仁稱霸歐聯嘅比列錫，買斷阿歷斯山齊士、尼高路巴列拿同史提芬奴辛斯，以及羅致青春逼人嘅阿舒拉夫同經驗老到嘅高拉洛夫，令干地無論堅持打352或3412陣式，抑或改踢4231或433都有充足人手變陣。

不過干地除咗脾氣火爆，上季季尾更炮轟國米高層保護球員不力，加上昔日祖記隊長同主帥嘅身份，令「藍黑兵團」粉絲對干地未完全信任，佢會成為查帕東尼之後，首位任教祖記同國米均奪聯賽錦標嘅教頭？定好似一代名帥納比，被嘲諷為祖記派嚟嘅無間道呢？球迷即管拭目以待。