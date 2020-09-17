修咸頓又輸波　英聯盃第2圈出局　

修咸頓繼英超開鑼戰以0:1不敵水晶宮之後，琴日聯賽盃又輸多場，主場以0:2不敵英冠賓福特，第2圈止步。

今場修咸頓主力盡出，希望取得勝利，一眾球星包括射手查阿當斯、丹尼艾格斯以及隊長禾特普斯等悉數正選上陣。

可惜上半場40分鐘，球隊率先落後。賓福特中場諾加特(Christian Norgaard)接應角球，禁區內無人看管下輕鬆頂入。5分鐘後，祖舒亞達施華禁區外遠射得手，修咸頓半場落後兩球。

下半場修咸頓積極反撲，控球率接近7成，起腳次數高達7次，可惜只有2次中目標，結果維持上半場比分，修咸頓以0:2爆冷輸波。

修咸頓領隊夏辛侯迪賽後對球隊表現不滿:「我哋喺身體上同精神上都唔夠好，令到踼法太慢，有部份球員唔似去季表現咁好，佢哋必須要儘快恢復良好狀態，今場波之後肯定有大把工作要做。」

修咸頓星期日(20日)晚上英超將會主場硬撼熱刺。球隊正值兩連敗，目前士氣低落，加上球員狀態有待改善，對住同樣力爭首勝嘅熱刺不容樂觀。

同日比賽嘅英超球隊仲有西布朗、富咸、列斯聯同愛華頓，當中只有列斯聯未能順利晉級。