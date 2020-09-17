體院周五解封！全職運動員訓練可免戴口罩

隨著疫情漸趨緩和，自7月底起實施封閉式訓練的香港體育學院今日（17日）宣布，已為約1000名運動員、教練和職員進行病毒檢測，結果全部呈陰性，決定於明日（18日）解除長達51日的「封院令」，容許「A級」全職運動員返院訓練。

因應第三波疫情爆發，體院自7月29日起再度封院，期間留宿運動員不得外出，選擇離開的運動員不得返院。6度延長措施後，體院周日和周一由政府安排檢測人員，為約1000名運動員、教練和職員進行病毒檢測，結果全部呈陰性，續宣布明日起容許「A級」精英項目的全職運動員返院訓練，並會視乎疫情發展讓兼職運動員盡早恢復訓練。

體院社區關係及市務總監李忠民回覆記者查詢時表示，全體「A級」全職運動員、教練和職員皆有接受檢測，體院亦已獲得政府豁免室內訓練時戴口罩，及泳池只可容納一半人的規定。惟解除「封院令」後，體院仍會實施一系列防疫措施，包括每周為運動員及職員進行檢測、每晚10時至翌日清晨5時實施門禁，及公共範圍必須佩戴口罩。他強調所有措施「都為保障體院環境安全，以供運動員訓練和同事工作」。

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