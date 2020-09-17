「0.2%」的反擊！雷霆打出爭氣波下季更強

「我再強調一遍，沒有人相信我們能夠走到這裏，我們只能抱着每日都要變得更好的目標，低着頭默默奮鬥。0.2%，0.2%……」基斯保羅說。0.2%，是《ESPN》季前預測雷霆晉級季後賽的機會。而失去保羅佐治和韋斯布克後，雷霆取得44勝28負、西岸第5的成績單，是對「0.2%」最漂亮的反擊。

時間回溯到2019年7月，雷霆連續兩季首輪出局後，保羅佐治向管理層提出交易請求，回到家鄉洛杉磯，與李安納組成雙巨頭。雷霆被迫邁向重建，把效力11年的「球隊圖騰」韋斯布克送到火箭。這兩筆交易，換來的是被指逐漸老化的「CP3」基斯保羅、「二年級潛力股」阿歷山大、意籍射手加連拿利，以及橫跨未來7年7個首輪選秀權和4個互換權。

擺爛不成變奇兵

雷霆顯然擁有光明的未來，只是這個未來還很遙遠。外界普遍認為，這套陣容無法在競爭激烈的西岸突圍而出，雷霆或會送走34歲的「CP3」，徹底擺爛爭取更高順位的選秀權。但3年1.24億美元的合約成為燙手山芋，雷霆遲遲未能找到交易對象，決定改變策略，讓經驗豐富的基斯保羅帶領年輕球員成長。

0.2%，是《ESPN》季前預測雷霆晉級季後賽的機會。而雷霆8勝12負的開季成績確實未如理想，雖然加連拿利和阿歷山大跳過磨合期，場均貢獻18.5分和18.1分，迅速站穩得分主力，但受制於球隊培養年輕球員的方針，「CP3」場均出手僅得10.8次，屬職業生涯新低。「板櫈暴徒」舒洛達的手感像擲骰子般變化莫測，史堤芬阿當斯則因為合作多年的擋拆拍檔韋斯布克離隊，一度進攻失靈。

但自去年12月對陣木狼起，雷霆的命運迎來180度轉變。當時比賽僅餘1.1秒，雷霆落後2分且沒有球權，卻因「CP3」檢舉對手沒紮球衣延誤比賽，及史堤芬阿當斯「NFL式長傳」給舒洛達得分，拚進加時取勝。此後3個月，雷霆脫胎換骨打出32勝12負，停賽前更錄得10戰8勝。即使復賽後舒洛達短暫離開園區及主力輪休，仍然獲得50%的勝率，以44勝28負的戰績鎖定西岸第5，進軍季後賽。

重拾「Point God」風采

根據官方定義，拉鋸戰（Clutch Time）是指最後5分鐘，分差少於5分的情況。按照常理來說，以年輕球員為核心的重建球隊，經驗和技術往往無法應付高壓的拉鋸戰。誰能料到，全聯盟最常陷進拉鋸戰的雷霆，卻取得30勝15負的戰績，除歸功於球員的韌性，還有基斯保羅關鍵時刻的得分能力。

自2013/14球季起，「CP3」拉鋸戰總得分從未排進聯盟前20，去季更跌到153名。但來到雷霆後，他前3節傾向釋放球權給後輩，節省體力到第4節接管戰局。其關鍵時刻出手率達31.3%，總得分為150分，高踞聯盟第1，可謂重拾昔日「Point God」風采。

退居板櫈第2年，舒洛達一改「獨食」毛病，學會更沉穩地解讀比賽，他場均收穫18.9分、3.6個籃板及4次助攻，46.9%的整體命中率及38.5%的三分球命中率都是生涯最佳，成功入圍「最佳第6人」。而送別杜蘭特和韋斯布克後，雷霆有幸找到22歲的阿歷山大作為重建基石。相比起新秀年，他的場均出手、得分和籃板接近翻倍，命中率高於聯盟平均水準，其詭譎的運球節奏和變向，也成為雷霆非常依賴的外線單打點。

僅負火箭贏盡掌聲

儘管來到季後賽，面對經驗豐富的火箭，雷霆把握韋斯布克缺陣一度扳平場數，終究還是以3比4止步首輪，但這隊「重建球隊」的表現早已超出預期。與其說雷霆只有0.2%的機會晉級季後賽，不如說只有0.2%的人願意相信雷霆。而包括雷霆所有成員在內的0.2%，最終戰勝99.8%的質疑者，書寫出奇迹般的球季。

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