德媒爆堅料　利物浦2.7億簽堤亞高艾簡達拿

德甲開鑼前夕，拜仁「三冠王」功臣之一嘅堤亞高艾簡達拿，與利物浦達成轉會協議，轉會費2700萬鎊(約2.7億港元)，簽約4年，將穿上利物浦6號球衣，稍後艾簡達拿就會宣布離隊，利物浦亦會有官方宣布，交易預計於下周一完成。

29歲嘅西班牙中場堤亞高艾簡達拿球員生涯捧盃無數，效力巴塞隆拿年代就曾於2010至11年贏過西甲及歐聯「雙冠王」，2013年轉投拜仁後每年捧德甲已成例行公事，上季協助球隊成為「三冠王」，其後宣布不再與球隊續約，在尚餘1年合約下，拜仁唯有將佢出售。

斟介艾簡達拿一事上，利物浦一直處於領先位置，只是價錢上與拜仁拉鋸，拜仁開價3000萬歐元，但紅軍只肯畀2000萬歐元，終於惹來曼聯介入，直至上周英超開鑼，利物浦4比3險勝列斯聯之後，紅軍終於同意3000萬歐元/2700萬鎊價錢，將艾簡達拿收歸旗下。

英國傳媒引述德國《圖片報》消息，披露更多細節，利物浦將會支付2000萬鎊首筆款項，仲可以分4期找數，餘下金額則為浮動條款，當贏得英超、歐聯等重大錦標才會啟動，雙方簽約4年，周薪20萬鎊，並繼承洛夫雲嘅6號球衣。