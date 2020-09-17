港超聯　復賽「新球員」邊個踢得有定案

繼今季港超聯周四（17日）落實本周末復賽後，足總董事局當天召開緊急會議，討論停擺期間轉會的球員，在復賽上陣的資格問題。會後足總主席貝鈞奇確認，按國際足協（FIFA）指引，只要球會或球員本人在持充足理據下證明，球員在停賽期間因疫情影響而被舊球會中止合約，該球員將合資格在復賽中為新東家上陣。

足總主席貝鈞奇在緊急會議後向傳媒透露，董事局通過相關決定及合資格在復賽為新東家上陣的球員名單。他指，按FIFA的指引，只要新球會或轉會的球員，能證明受新冠肺炎疫情影響下，球員被舊東家終止合約，即具資格在今季復賽為新球會上陣。換言之，從4支退出今季港超聯的球會（和富大埔、佳聯元朗、香港飛馬及標準流浪）轉出的球員，理論上符合資格在復賽中上陣。

貝主席舉例指，由和富大埔轉投東方龍獅的鄭子森和唐道碧具資格出場，而鄭璟昊因從退出的元朗外借回收而具資格為東方繼續參賽，但從理文外借回收的劉學銘和費蘭度，則因舊球會仍然參賽而不具資格。

富力方面，貝鈞奇確認從中甲回流的徐宏傑，因是循正常轉會程序轉投富力而未能以「因疫情影響而被終止合約」為由在復賽註冊。另除杜度因大埔退賽而合資格外，馮慶燁和林恩許均因舊球會仍然參賽而不符資格。

從流浪轉會傑志的杜馬思、彭林林、陸建鳴，以及從大埔回收的何振廷，因舊球會退賽而得以重新註冊，惟加維蘭因愉園繼續參賽而篤定未能為「藍鳥」在復賽上陣。

至於冠忠南區、理文和愉園，除理文有曾錦濤因舊會參賽而不合資格外，所有新球員均具資格上陣。

足總聲稱復賽球員名單將於周五（18日）公布，並就球員註冊定下寬限期，若部分球會能於下周四（24日）中午12時前向足總補充文件，該球員仍能符資格上陣，惟前題是舊東家願意向新球會提交轉會球員，是因疫情影響而終止合約的證明。

港超聯復賽暫定獲准註冊「新球員」名單：

東方龍獅︰鄭子森、唐道碧、鄭璟昊

富力R&F︰杜度

冠忠南區︰史提芬彭利拿、佐佐木周

理文︰張憙延、黃俊皓、陳嘉豪、中村祐人

傑志︰杜馬思、陸建鳴、彭林林、何振廷

愉園︰米基爾、曾至孝