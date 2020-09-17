騰訊取得英超轉播權　內地有得睇波

英超賽會在今季開鑼前與內地轉播商PPTV終止合約，令內地未能轉播英超開鑼首輪賽事，個多星期後，英超內地轉播權終於搵到轉播商接手，英超賽會與騰訊周四(17日)官方宣布，騰訊取得未來一年英超轉播權，內地球迷繼續有得睇英超！

其實英超賽會一直同騰訊合作，不過去年PPTV介入，以5.23億鎊天價奪得英超2019-2022年3季轉播權，但在首季轉播後，PPTV被指自今年4月起，疫情爆發期間拖欠1.6億鎊版權費，雙方講唔掂數，卒之喺上星期英超開鑼前夕，宣布終止合約，內地冇得播英超。

同PPTV解約後，英超賽會在內地物色轉播商接手，結果同騰訊達成協議，暫時合作一年，扣除已進行嘅開鑼首周8場賽事，今季餘下372場英超賽事，大陸地區球迷都可在騰訊收看。

英超賽會與騰訊同時官方宣布這個消息，有內地傳媒披露，這個為期僅一年嘅英超轉播權，版權費亦大幅回落，一年費用只須1000萬美元(約7800萬港元)，與PPTV每年10多億港元費用相比，相差甚遠。