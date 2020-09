或者瑞士球王已經搵到事業的下一站,做歌手!費達拿因疫情及養傷的關係,早前已宣布今年休戰,這位網壇經典唔打波又再獻唱,在新廣告清唱披頭四(The Beatles)名曲《With a little help from my friends》,又唱又跳,融化了一眾粉絲。

其實費達拿在2017年都試過公開獻唱,與夏斯及迪米杜夫合唱Chicago的《Hard To Say I'm Sorry》,短片一出已經被粉絲Like爆。

今次費天王在新廣告再清唱,有球迷留言:「去競逐格林美音樂獎吧!」、「費達拿同Beatles都是我最愛,想不到真的可以一齊發出現」....

已經坐擁20個大滿貫錦標的費達拿,再強調明年才復戰,目前主要養好身體及享受家庭樂。

