迪利阿里缺陣歐霸外　哈利卡尼冇得抖

熱刺今晚深夜12點歐霸盃外圍賽，將會作客面對保加利亞球隊普夫迪夫火車頭，當中上場聯賽被提早換走嘅迪利阿里，以及後衞艾達韋列特將會留喺倫敦休息；相反隊長哈利卡尼則繼續冇得抖，聯同傷瘉復出嘅中場盧施素，今場將會正選上陣。

熱刺上場英超以0:1不敵愛華頓，英格蘭中場迪利阿里半場疑似狀態不足被換出。不過摩連奴賽前就大派定心丸，指阿里並無受影響：「佢係個好男孩，佢對於被換出並冇強烈反應，佢只係安靜唔出聲。」不過根據《每日郵報》披露，迪利阿里今場並沒有隨隊出戰，睇嚟佢喺熱刺生涯已經亮起紅燈。

除此之外，「摩佬」亦無奈表示受緊密賽程影響，前鋒哈利卡尼需要踢晒今場，以及星期日作客對修咸頓嘅英超比賽：「佢肯定唔可以每場比賽踢足90分鐘，依種情況對我哋嚟講係一個極端情況，但我哋同時需要嬴晒所有比賽，包括歐霸盃外圍賽同聯賽盃。」

假如熱刺今晚能夠擊敗普夫迪夫火車頭，佢哋下星期將會踢3場比賽，包括對奧連特英聯盃賽事、下一圈歐霸盃外圍賽以及對紐卡素英超賽事，「摩佬」真係要諗下幾時要畀哈利卡尼休息！