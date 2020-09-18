打多2個先識贏　熱刺強陣砌歐霸樣衰晉級

歐霸盃第2圈外圍賽周五(18號)凌晨上演，一眾名球隊如熱刺、AC米蘭、禾夫斯堡、加拉塔沙雷等悉數晉級，不過英超勁旅熱刺就贏得勁樣衰，佢嘅作客名不經傳嘅保加利亞球會普夫迪夫火車頭，派出全部正選上陣，都要靠對手9人應戰之下先至喺最後10分鐘絕地反勝，表現差勁。

熱刺今屆歐霸盃要由第2圈外圍賽打起，要過3關先至可以躋身分組賽，普遍認為對於實力強橫嘅熱刺嚟講，外圍賽只係例行公事，勢估唔到第1場波就幾乎出事。熱刺今場盡遣哈利卡尼、孫興民、盧施素等主力擔正，不過演出極唔對路，去到71分鐘更被主隊偷襲得手先輸1球。

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熱刺最後階段靠主隊「自爆」反勝，火車頭球員艾美達門前用手救波，食紅牌兼輸12碼，隊友卡拉加倫亦因為投訴過激拎第2張黃牌被逐，哈利卡尼喺80分鐘操刀12碼追成平手。熱刺趁對手踢少2個，85分鐘再有尼當比利近門射入反勝一球，帶領熱刺2比1險勝，下一圈會作客馬其頓球會舒肯迪捷。