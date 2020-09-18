曼聯唔買中堅　蘇B提拔呢位新星頂住先

曼聯2位中堅哈利馬古尼、域陀連迪路夫上季表現不穩，要求會方收購新中堅嘅呼聲愈來愈高，但根據英國《每日郵報》爆料，曼聯領隊蘇斯克查並冇打算今夏簽入中堅，而係提拔18歲青年軍小將文治上一隊。

盛傳曼聯曾經睇中多位中堅，包括拿玻里嘅高列巴尼、RB萊比錫嘅烏柏美卡奴、摩納哥嘅班洛特巴迪亞舒尼，但呢班優質中堅嘅轉會費都非常貴，令曼聯管理層卻步。同埋曼聯現時仲有8位中堅，包括基斯史摩寧仍然未轉會，蘇斯克查好難向會方要求買中堅。

因此，蘇斯克查決定提拔文治成為一隊球員，呢位英格蘭U18小國腳身高1米83，屬於靈活加技術型中堅，佢速度快，腳法亦唔錯，往往可以由後場帶波上前，佢有份入選上屆歐霸盃作客艾斯坦拿嘅大軍名單。

蘇B亦非常滿意文治近期比賽及操練表現，早前熱身賽對阿士東維拉，佢都有份披甲，新一季將會重用佢，已獲分配43號球衣，預料曼聯下周中英聯盃對英冠球隊盧頓，文治有望正選上陣。