德甲開鑼冇直播　想睇波睇里昂

周六凌晨法甲獨腳戲，里昂主場鬥尼姆。里昂雖然連續2場作客聯賽失分，不過主場出擊始終有一定威力；尼姆開季3戰入7球，攻力唔失禮，作客有本錢鬥攻，首選中位數2.5球大盤。（myTV Gold 302、Now 639、有線655及615周六凌晨3時直播）

里昂近2場聯賽分別作客打和波爾多及輸畀蒙彼利埃，不過里昂對上3次鬥尼姆全部贏晒，而且今季聯賽首戰亦喺主場大勝迪安4比1，為求反彈搶分，主場出擊唔可以睇小。被多支球會睇中嘅中場艾奧亞，上場領紅牌被逐，今仗坐波監，好彩上仗後備上陣嘅荷蘭前鋒迪比及穆沙迪比利應可復任正選，其中今季已攻入4球嘅迪比過去3次鬥尼姆，個人獨取3個入球，明顯腳風特別順，今場又係數胡好時機。

尼姆開季3戰1勝2負，表現唔算標青，不過佢哋3場聯賽加埋入7球，當中由6名球員射入，足見佢哋踢法進取全民皆攻，最難得係尼姆唔會因為對手太強而改變踢法，好似上場對住現排榜首嘅雷恩都冇退縮，結果合力炮製6個士哥輸2比4，預計今場有機會再出現大手交易，大盤咪走寶。

■笛子波童

直播表

周六3:00am 法甲 里昂 Vs 尼姆

myTV Gold 302、Now 639、714、有線655、615台

周六10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs FC洛杉磯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台