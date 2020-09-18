「3冠王」拜仁要入波　邊個阻得住？

周六(19日)凌晨德甲開鑼，上季「3冠王」拜仁慕尼黑主場出擊，迎戰老對手史浩克04。歐聯決賽結束至今只有3個多星期，捧盃嘅拜仁只係放咗短假，之後又要為新球季準備，不過球隊陣容變化唔大，球員一埋位就踢得；至於史浩克因為縮減開支導致主力流失，今仗難與拜仁抗衡，只能爭取破蛋，翻查近4季拜仁聯賽首戰有3場半場開2球或以上，推介中位數1.5球半場大。（周六凌晨2時30分開賽）

狀態弗信心爆棚

雖然疫情令上季賽程斷斷續續，不過拜仁慕尼黑球員狀態未受影響之餘，表現似乎比往時更加好。就以上季德甲停擺後重開戰績嚟睇，德甲5月重開，拜仁喺聯賽及盃賽連贏11場，順利成為德甲及德國盃王者，嚟到8月初歐聯復賽，拜仁休戰1個月後再亮相，球員表現如猛虎出柙，連挫車路士、巴塞隆拿、里昂及巴黎聖日耳門稱霸歐聯，其中8比2大炒巴塞一役，更加名留青史。

歐聯決賽3個多星期後，拜仁小休過後今晚又再亮相，相信狀態仍能保持。至於新季陣容上，菲臘比古天奴、比列錫及奧迪奧蘇拿借用期滿離隊，新簽入嘅利萊辛尼及新星尼安素足以補充實力，喺基本陣容維持不變，包括羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿等夾慣夾熟球星壓陣之下，入球有保證，整體戰力之強令人放心。

史浩克望偷雞破蛋

史浩克04上季德甲重開後9場不勝，由爭歐洲賽分子降格為中游球隊，抖暑期間並無重大收購，球會受疫情影響緊縮開支，導致多位主力如中場韋斯頓麥堅尼、卡利古尼及門將紐布爾他投，相信無法抵擋拜仁強攻，不過考慮到拜仁兩閘慣性谷得太前，防線有一定漏洞，史浩克想破蛋亦並非太難，今場中位數1.5球嘅半場入球大要得過。