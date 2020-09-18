【有片】德國業餘隊驚中肺炎　狂輸37球

德甲開鑼，當地各級聯賽亦展開，在上周日，德國一場低組別賽事出現37比0嘅懸殊賽果，令公眾嘩然，調查之下，發現原來輸波一方害怕感染新冠肺炎，但又唔想棄權被賽會罰款，因此派出7名球員落場hea踢，結果出場呢幕37比0鬧劇。

該場賽事屬於地方低級別聯賽，由SG Ripdorf/Molzen對同市宿敵SV Holdenstedt II，事件起因係SV Holdenstedt II，佢哋上場比賽後，對方出現疫情爆發多人感染，因此SV Holdenstedt II球員亦被視為緊密接觸者，雖然該隊球員全部檢測結果為陰性，但仍然引起恐慌。

SG Ripdorf/Molzen覺得唔安全，認為對手要隔離14日，因此提出賽事改期，但賽會裁定比賽繼續，於是SG Ripdorf/Molzen出奇招，就係派出賽事最低下限嘅7名球員上陣，而且在比賽期間同對手保持2米社交距離，賽事一展開，佢哋就將個波送畀對方，結果對方輕易射入。

球證向SG Ripdorf/Molzen隊長黃牌警告，認為佢哋欠缺體育精神，SG Ripdorf/Molzen唯有繼續扮比賽，但只係行行企企，最終對方狂數37比0，平均每2分鐘就入波。

SG Ripdorf/Molzen副主席Patrick Ristow無奈表示：「我哋無權取消比賽，只能夠想辦法解決，好多謝落場嘅7名『死士』，無佢哋嘅話，球會就會被罰款200歐元。」