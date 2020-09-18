【官宣】堤亞高艾簡達拿簽4年做6號仔

紅軍球迷望穿秋水終於等到喇！上季英超盟主利物浦周五（18日）晚於官方網頁宣布，西班牙中場堤亞高艾達簡拿正式落實由拜仁慕尼黑加盟，呢名29歲中場將會同紅軍簽約4年，據報轉會費約為2,000萬鎊，另根據表現可追加至2,500萬鎊。

將會穿上6號球衣嘅艾簡達拿接受球會官方訪問時表示：「呢個感覺實在太奇妙，我等咗呢一刻好耐，我好開心可以喺度同大家見面。當時間一年一年咁過，你會盡力去爭取冠軍，當你贏完之後，你就會想贏得更多，我認為呢度（利物浦）可以幫我達成夢想，我會盡全力去贏取所有冠軍。」

艾簡達拿喺巴塞青年軍出身，2009年首次於西甲上陣，先後為巴塞贏過2次西甲、1次歐聯及1次世冠盃，2013年轉投拜仁慕尼黑，除咗連續7季贏得德甲冠軍，上月底更助拜仁於歐聯決賽擊敗巴黎聖日耳門，完成3冠王美夢。

領隊高普亦對艾簡達拿讚不絕口：「呢個絕對係個好消息，我好開心終於落實，我知道拜仁上下都好想留住艾簡達拿，呢個係人之常情，因為佢喺球隊入面佔有好重要位置，我相信佢已經準備好接受新挑戰。