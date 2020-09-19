德甲開鑼爆屠殺　拜仁8比0狂勝創歷史

德甲周六(19號)凌晨開鑼，衛冕嘅拜仁慕尼黑盡展歐洲冠軍嘅實力同霸氣，主場出擊毫不留情咁以8比0狂數史浩克04，創下德甲史上開鑼戰最大勝仗紀錄。

拜仁慕尼黑上個月歐聯捧盃，唔夠1個月就展開德甲衛冕之旅，賽前更有堤亞高艾簡達拿離隊，不過呢支德國班霸戰鬥力絲毫無損，開波4分鐘就由基拿比先開紀錄，之後哥列斯卡同羅拔利雲度夫斯基各入1粒，拜仁半場已經領先3球。

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換邊後拜仁完全冇收手，基拿比喺47同59分鐘入波完成「帽子戲法」，基美治、湯馬士梅拿再連環建功贏到6球，尾段更加「人人有份」，今夏回歸德甲後首演嘅利萊辛尼亦有進帳，81分鐘更有17歲新星梅斯亞拉「埋齋」，呢位翼鋒後備上陣8分鐘就入波，同時以17歲205日之齡，成為拜仁慕尼黑史上最年輕德甲入波球員。

拜仁慕尼黑如日方中，連埋上季橫掃德甲兼歐聯，佢哋各項賽事入面錄得跨賽季22連勝，下周五凌晨拜仁會喺歐洲超級盃大戰歐霸盟主西維爾，有望再有獎盃落袋。