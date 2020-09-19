恐怖雙翼 洛賓列貝利之後有「辛拿比」

曾幾何時，拜仁慕尼黑嘅無敵「2R」洛賓同列貝利，威力震懾世界球壇，呢位黃金組合為拜仁慕尼黑創造輝煌10年，估唔到只係「拆翼」1年多，拜仁慕尼黑又搵到一對超強翼鋒組合，基拿比同利萊辛尼兩位德國國腳，好可能會係拜仁慕尼黑同德國隊嘅未來支柱。

25歲嘅基拿比上季嘅入波同助攻數字，已證明自己喺球隊嘅重要性，24歲嘅利萊辛尼今夏由曼城回歸德甲，亦早被公認係頂級翼鋒，兩人都係速度、腳法、射術兼備，兩人開鑼戰嘅表現就好似一對合作多年嘅老拍擋，基拿比今場連中三元，利萊辛尼就有1入波同2助攻，而且2次助攻正正就係交畀基拿比攻入。

洛賓(Robben)同列貝利(Ribery)曾被冠以「Robbery」嘅威名，今場比賽後，拜仁慕尼黑社交媒體亦為基拿比(Gnabry)同利萊辛尼(Sane)「起朵」，畀球迷選擇叫基拿尼(Gnane)或者辛拿比(Sanabry)，表揚佢哋嘅出色合作。

上季因膝傷缺席大部份比賽嘅利萊辛尼，賽後表示自己狀態仲可以再上：「好開心終於為拜仁慕尼黑上陣，今場我哋入咗好多波，我同好多拜仁球員都係國家隊隊友，一早已經認識，所以喺新球會一樣非常舒服，我當然會盡全力貢獻球隊，但我依家狀態仍未去到100%。」