今日睇直播　介紹你整條英西意過關

波記來個雙腸蛋飯，凍奶茶，星期六意甲開鑼，今日整條英西意，3大聯賽過關，先睇英超列斯聯對富咸，呢兩隊上季仲喺英冠，上季尾列斯聯先至贏過富咸3比0，英超開咧首輪賽事，富咸淨吞阿仙奴3蛋，列斯聯火併利物浦僅負3比4，今場唔使問都知要揀列斯聯。

跟住睇西甲，維拉利爾對伊巴，兩隊喺7月碰頭，維拉利爾大勝伊巴4比0，事隔兩個月再交手，梗係買維拉利爾；尾關意甲，費倫天拿對拖連奴，7月交手，費倫主場贏2比0，兩隊陣容冇乜大變化，而且費倫近5次主場對拖連奴錄得3勝2和，一於搵費倫守尾門

過關3串1

列斯聯 對 富咸 主勝

維拉利爾 對 伊巴 主勝

費倫天拿 對 拖連奴 主勝

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪飛腳

香港開電視77台、有線661、601台

周六3:00pm 日職 鳥棲砂岩 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周六5:30pm 日職 湘南比馬 Vs 清水心跳

有線661、601台

周六7:30pm 英超 愛華頓 Vs 西布朗

ViuTV99、Now621、611

周六10:00pm 英超 列斯聯 Vs 富咸

Now621、611

周六10:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 伊巴

Now632

周六11:00pm 法甲 朗斯 Vs 波爾多

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日0:00am 意甲 費倫天拿 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英超 曼聯 Vs 水晶宮

Now621、611

周日0:30am 西甲 基達菲 Vs 奧沙辛拿

Now632

周日2:45am 意甲 維羅納 Vs 羅馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日3:00am 英超 阿仙奴 Vs 韋斯咸

Now621

周日7:00am 美職 阿特蘭大聯 Vs 國際邁亞密

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台