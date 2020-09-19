利物浦連環巨購　4,100萬鎊斟掂祖達！

今個夏天忍手多時嘅利物浦，一出招就令球迷睇到O晒嘴！周五(18號)宣布西班牙中場堤亞高艾簡達拿以2,500萬鎊轉會費加盟後，據報「紅軍」喺周六(19號)凌晨閃電同狼隊達成協議，將會用4,100萬鎊收購葡萄牙翼鋒迪亞高祖達，向一眾想挑戰英超冠軍嘅豪門發出最有力嘅警告！

轉會市場權威記者Romano透露，利物浦完成收購堤亞高艾簡達拿後，隨即向「超級經理人」佐治文迪斯斟介，成功同葡萄牙翼鋒迪亞高祖達傾掂5年合約，之後再同狼隊閃電達成轉會協議，據報轉會費達4,100萬鎊。英國《每日郵報》表示，利物浦會喺另一單交易入面，將荷蘭18歲後防基賀華以1,000萬鎊賣番畀狼隊，減低收購開支。

現年23歲嘅迪亞高祖達，2017年加盟當時仲踢緊英冠嘅狼隊，近2季英超分別取得9個入球同7個入球，今個月初歐國聯更取得葡萄牙國家隊首個入波。利物浦一直希望收購一名翼鋒，做穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼替補，迪亞高祖達嘅勤力踢法好惜合高普戰術，可以話係最佳人選。