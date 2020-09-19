港超聯　復賽第一擊！東方龍獅傑志大激鬥

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「中銀人壽香港超級聯賽」復賽第一擊，周六（19日）下午3時於將軍澳運動場閉門上演，由東方龍獅對傑志。東方龍獅今仗有梁振邦戴起隊長臂章，兼派出「寶島前鋒」陳浩瑋出任正選，夥拍辛祖及艾華頓組成進攻線。至於傑志兩位小將畢頓及陳晉一皆獲得正選上陣機會，前鋒線則有「Mr. Right」高美斯擔起球隊進攻重任。（on.cc東網周日下午3時起直播）

雙方正選陣容如下

東方龍獅

1 葉鴻輝（門將）

3 迪高

5 基頓

6 翟廷峯

8 李嘉耀

9 盧卡斯

10 辛祖

11 艾華頓

16 梁振邦（隊長）

27 陳浩瑋

33 艾華度

傑志

1 王振鵬（門將）

3 丹尼

4 李毅凱

5 艾里奥

6 朴俊烔

10 基爾頓

18 高美斯

19 黃洋（隊長）

21 唐建文

67 畢頓

95 陳晉一

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闊別賽場近半年，萬眾期待的「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）下午3時正式回歸！打頭陣為矚目大戰，由東方龍獅於將軍澳運動場「硬撼」傑志。兩軍於停擺期間作出不少人腳變動，惟受球員註冊限制，部分強援將無法為新東家出場，加上雙方今季在各項賽事對賽4次各贏2場，勝負未分下，今場雙雄會激戰在所難免。（on.cc東網周六下午3時直播）

目前在聯賽榜6戰得9分排第4位的東方龍獅，在最後4輪聯賽之間，還要應付「足總盃」及「高級組銀牌」決賽。球隊在復賽展開前迎來好消息，分別有鄭子森、唐道碧及鄭璟昊，因為能夠證明受新冠肺炎疫情而跟舊球會終止合約，而獲准註冊參與復賽，惟費蘭度、亞歷斯祖及劉學銘則未能受惠。

【李志堅：要善用換人名額】

球隊總監兼主教練李志堅坦言，聯賽爭標目前處於被動，即使尚餘4仗皆勝，仍要寄望對手失分，同時爭奪「足總盃」來換取來季亞洲賽的機會，亦是球隊爭標的推動力，不過他亦強調，仍會嘗試在球隊競爭力與球員狀態之間取得平衡︰「未來幾場比賽重要之餘，包括兩個盃賽決賽，球員又抖咗好耐，所有嘢都要平衡，所以喺部署上要非常小心，我唔想為咗球隊贏波而有損失。我哋要畀球員喺比賽後盡快得到紓緩，但喺比賽過程中亦要善用換人名額。我心中都有唔同嘅部署，但實際情況要睇比賽發展。」

至於傑志的新援加維蘭因條例限制被能上陣，不過新引進的彭林林、陸建鳴等則合資格披甲。傑志總監兼總教練朱志光指出，球隊的準備未十足，但會利用經驗彌補。雖然攻力因球員流失而削弱，但他認為隊中有具實力的球員作替補：「我哋仲有蘇沙同高美斯，同好多年輕球員，希望佢哋克服到心理障礙，適當時候會畀機會佢哋。」

【朱志光：每場都當決賽應付】

「藍鳥」現時在積分榜處於第3位，以1分領先東方龍獅，惟對賽成績不及同得10分的理文和富力R&F。「朱Sir」坦言在短賽期下，每場都會以決賽心態應戰，並指6隊中無一能保證自己已恢復百分百狀態，因此傑志無論對手強弱，都要保持穩定性。今場面對爭標對手東方，他直言勝負關鍵在於臨場經驗和心態多於實力高低：「咁耐冇比賽咩事都會發生，落到場都係睇聯繫邊個做得好啲，減少失誤，贏波就要具備呢啲條件。」

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