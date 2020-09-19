紅魔開咧戰！曼聯「大」起水晶宮

紅魔返嚟喇！首輪延期嘅曼聯，今晚終於迎來新一季英超開咧戰，喺主場硬撼水晶宮。曼聯今季有荷蘭國腳雲迪碧克來投，與保羅普巴、波基斯費南迪斯組成黃金中場，火力進一步升呢，面對客場例腳軟兼防守力弱嘅水晶宮，有機會大開殺戒，捧2.5球嘅入球大最穩陣。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

由於曼聯喺上季季尾殺入歐霸4強推遲收咧，因此獲准延遲1周先開打，佢哋今夏重金簽入荷蘭中場雲迪碧克，配合原有嘅保羅普巴及波基斯費南迪斯，組成超豪華中場線，加埋拉舒福特及安東尼馬迪爾兩位擅射鋒將，中前場粒粒皆星。不過早前捲入桃色醜聞嘅新星前鋒格連活特，唔排除會畀主帥蘇斯克查雪藏，今仗對手水晶宮老帥鶴臣仲撥火，話「綠木」唔值得同情，又慶幸執教冇遇過呢種情況堅好彩，似係反寸番蘇B，隨時激起「紅魔」鬥心，唔衰攞嚟衰。曼聯向來擅搶頭炮，對上4季開咧戰全部贏晒，包括上季首戰4比0大破車路士，而且近4次開咧戰總入球都達3球或以上，可見佢哋開季入局頗快。

另一邊廂，水晶宮首戰小勝修咸頓，王牌韋費特沙夏一箭定江山，連同借用嘅比利時前鋒巴舒亞伊，入球能力大大提升。不過佢哋上季最後4場聯賽作客全部輸2球或以上，今訪奧脫福球場凶多吉少，嫌主Ｗ冇肉食，轉捧2.5球大盤更好路。