FIBA改用隔離泡泡　港籃亞盃外地點仍待落實

隊長惠龍兒曾表示會把勝利希望放在「關港一戰」。（FIBA圖片）

國際籃球協會（FIBA）宣布，原定今年11月和明年2月舉行的洲際盃外圍賽將會取消主客制，改用「隔離泡泡」形式復賽。香港隊11月底作客新西蘭及主場迎戰關島的2場2021年亞洲盃外圍賽，將會首當其衝受到影響。

包括亞洲盃外圍賽在內的洲際賽事因疫情停擺多時，港隊原定今年2月作客關島，亦被關島政府拒諸門外，最終僅前往澳洲作賽，以52：115落敗。身處C組的港隊原定11月27日和30日先後作客新西蘭及主場迎戰關島，隊長惠龍兒更表示會把勝利希望放在「關港一戰」。惟香港自7月中旬起爆發第三波疫情，康文署體育場地直到昨日（18日)方重新開放，港隊疏於練習，加上各地出入境限制及隔離政策，能否如計畫作賽尚存疑問。

相隔半年，FIBA昨日終於宣布復賽安排，為保障參賽球員、教練和職員安全，所有今年11月和明年2月舉行的洲際盃外圍賽將會取消主客制，改用「隔離泡泡」形式進行，每個「泡泡」會安排4或8支參賽球隊。而具體地點有待落實，惟需當地衛生部門同意及符合FIBA的防疫指引，包括進行病毒檢測和人流管制措施。

港隊主教練安慶健回覆記者查詢時指，昨日方得悉相關安排，由於尚未落實復賽具體地點，對作戰部署的影響有待商榷：「部署需要考慮『泡泡』的具體情況，例如需要隔離多長時間。因為很多港隊球員都有正職，未必能夠逗留太長時間。」假設亞洲盃外圍賽於11月如期舉行，港隊只剩2個多月時間準備，安Sir表示會視乎康文署場地的開放情況盡快安排復操，並提議進行本地集訓：「現階段外出集訓未必可行，如果香港有地方讓球員集宿和訓練，反而比較理想。但需要球員、教練和總會互相配合，最重要的是政府提供支援。」香港籃球總會則表示，暫未收到FIBA發出的復賽具體資料，但「香港隊亦差不多開始重新訓練」。

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