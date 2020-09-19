【官宣】西布朗急借車路士20歲小將

英超升班馬西布朗宣佈從車路士借入年輕中場加拉格爾(Conor Gallagher)，增強球隊調動嘅靈活性，將會穿上18號波衫。呢名20歲小將啱啱先同車路士續咗5年新約，繼上季之後再次畀球隊外借吸收經驗。

加拉格爾對於外借去西布朗感興奮：「我對英超有好大興趣，佢係我今個賽季想踢同成名嘅地方。」佢亦覺得西布朗好適合自己發揮：「我上季同佢哋踢過兩、三場比賽，我覺得西布朗踢法同我好接近，可以幫助我成為我想要成為嘅球員，我好高興能達成呢份協議。」

西布朗領隊比歷亦感謝前韋斯咸隊友林柏特肯放人，同時對加拉格爾讚不絕口:「我需要多謝車路士主帥林柏特，佢喺英冠表現出色，上年1月份已經想簽佢，加拉格爾可以為球隊中場注入動力，我對他寄予厚望。」

英格蘭U21國腳加拉格爾可以出任中前場多個位置，上年頭半季先被外借去英冠查爾頓，後半季再外借到另一支英冠球隊史雲斯，分別替查爾頓上陣26次，取得6入球同4助攻，另外替史雲斯上陣21次，亦交出7次助攻，表現突出。

西布朗上場英超開鑼戰以0:3大敗李斯特城，預計加拉格爾今晚對愛華頓會先放後備席，有機會後備上陣。