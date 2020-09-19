港超聯　鍾偉強奠勝 東方龍獅奪復賽首W

「中銀人壽香港超級聯賽」復賽第一擊，周六（19日）下午3時於將軍澳運動場閉門上演，最終東方龍獅靠迪高及鍾偉強下半場的入球，以2比1擊敗爭標勁敵傑志，取得港超復賽後首勝，全取3分。

闊別多時後重踏綠茵賽場，兩支港超勁旅開局都以試探對手為主，未敢全軍壓上，踢法明顯比較保守。14分鐘，今場表現活躍的「一仔」陳晉一左路傳中，畢頓後點接應二傳基爾頓，後者禁區外起腳，可惜未能射中目標。18分鐘，東方龍獅左路進攻，陳浩瑋得球後見有空位，隨即推大位施射，可惜射門力道不足被「藍鳥」門將王振鵬沒收。開賽不足半小時，傑志隊長黃洋就在沒有對抗的情況下出現傷情，一度於中場失去控球權，東方龍獅前鋒辛祖得球後本來可以形成進攻，但見到後者倒地後，選擇將皮球踢出界外暫停進攻，盡顯體育精神，其後黃洋因傷未能堅持比賽，需要提早退下火線。34分鐘，後備入替的蘇沙接應基爾頓直線形成單刀，可惜前者未能把握良機射斜，雙方半場只能互交白卷。

東方龍獅半場休息後，換入鍾偉強及利馬，兩為後備奇兵成為今場取勝關鍵。52分鐘，後者進攻右路開出角球，下半場接過隊長臂章的迪高頭錘頂入，射入港超復賽後的第一球之餘，亦為東方龍獅取得1比0領先優勢。落後的傑志，頻頻靠陳晉一和丹尼的左路配合進行反擊，63分鐘，「一仔」接應丹尼直線左路突破，殺入禁區後遭李嘉耀侵犯，球證直指12碼，最終由「Mr. Right」高美斯操刀射入，一度為傑志追和1比1。不過5分鐘後，東方龍獅好快就作出回應，利馬中圈交出精準長傳，鍾偉強接應單刀赴會，扭過傑志守衞，左腳射傳穿王振鵬十字關，兩位後備球員的精彩配合，幫助東方龍獅再次領先。其後傑志就算換入鄭展龍及彭林林，都為未能扭轉乾坤，最終東方龍獅以2比1擊敗傑志，復賽首戰全取3分。

賽後傑志主教練朱志光認為球隊今場表現只是僅僅合格：「始終有啲決策上嘅犯錯，令到我哋今日失分，我覺得好可惜，嚟緊爭標形勢會更加惡劣。」「朱Sir」坦言隊長黃洋因為「炒芥蘭」受傷退場，影響了球隊部署，但認為他的傷情屬比賽常見情況，與備戰時間不足及緊密賽程無關。

至於今仗後備上陣建奇功的東方龍獅前鋒鍾偉強賽後心情極佳，認為取勝關鍵在於教練出色的換人變動，以及球員各自努力，他隔空「演唱會式」接受傳媒訪問時，直言為球隊射入奠勝一球非常開心，更不忘感謝球隊上下的支持。