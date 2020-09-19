香港合球爭取年底復操　備戰明年世青世錦

疫情肆虐逾半年，無數比賽和訓練被迫煞停，缺乏支援的新興運動更成為「重災區」。中國香港合球總會今日宣布，總會喜獲STG健身中心贊助，讓其運動員免費使用中心設施訓練。雙方今日（19日）舉行簽約儀式，總會主席鄭偉明期望港隊在年底全面復操，以備戰明年4月起一連串國際賽事。

合球是男女混合的團隊球類運動，驟看與籃球有點相似，但沒有籃板和身體碰撞，主要提倡互相合作和尊重的理念。雖然合球在香港仍是一項冷門運動，但原來1999年成立的香港合球總會頗有規模，港隊在國際賽亦有不俗成績。鄭偉明表示：「總會約有300名注冊運動員、30名教練，賽事橫跨全年，包括賀歲盃、沙灘賽、學界賽及每年12月到3月舉行的聯賽。香港隊目前僅次台灣和中國，排名亞洲第3，世界排名則是13位。」

受到疫情影響，合球聯賽於3月煞停，來屆賽事能否在12月如期上演仍是未知數，運動員恐面臨長達大半年的「空白期」。隨著疫情緩和，鄭偉明期望港隊在年底全面復操，以備戰明年4月假捷克舉行的青年世界盃，及暑假舉行的亞青及亞錦賽。

去年代表香港出戰南非世錦賽的郭清儀透露，港隊往常每星期練習4日，每日2到3小時。但疫情爆發後康文署場地一封再封，加上合規格場地不多，近半年只能在家鍛練體能。她期望有朝一日合球能夠普及化：「現在香港只有6個體育館可租借來打合球，並要在非繁忙時間，即上班時間使用。希望能把合球運動推廣開來，減少打合球的場地限制。」

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