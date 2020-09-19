港超聯　復賽首仗順利　多謝你哋每一位！

闊別賽場近半年，「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）終於回歸！首仗東方龍獅以2比1力挫爭標對手傑志。球賽得以重新展開，除球員努力演出外，還多得各方工作人員的協調，讓大家惦掛的港超聯得以在「隔離泡泡」下順利進行。

足總為確保港超聯在嚴格衞生條件下重開，復賽前在遵循醫學專家及政府意見下，定下有關球場內避免人群聚集及減少社交接觸的措施，包括限制整體入場人數不多於180人，每個比賽日只容納25位傳媒進場。而傳媒由進場至記者席，以及龍門後攝影位置，皆被安排一條特別通道，確保避免與球隊職、球員接觸。

比賽當日，後備球員除熱身外均要戴上口罩，而熱身位置與記者之間更設立一道欄桿，以嚴守「隔離泡泡」的準則。兩隊球員甚至球證也分開地列隊進場，攝影隊照一刻傑志更刻意保持社交距離，強調防疫的重要性。

賽前曾有不少職、球員關心僅2星期的備戰期未必充足，而當日的比賽傑志隊長黃洋於33分鐘更因傷退下火線，可幸總教練朱志光賽後解釋，黃洋的受傷僅是「炒芥蘭」導致的硬傷而已。此外，港超復賽亦仿效外國足球，執行上下半場各一「飲水時間」以及一場一隊換5人的非常規則，而東方龍獅亦用盡了5個換人名額。不過，港超則未如外國般，將後備名額由7人擴充至無限制。賽後，足總亦安排雙方主教練及球員，以場地音響裝置隔空接受傳媒訪問，亦可見足總安排相當細心。

值得一提的是，雖然大部分球迷只能循網絡欣賞久違的港超聯比賽，但亦有熱血擁躉專程到球場外圍第一身觀賞比賽，為愛隊吶喊助威。觀賞之時，不忘戴上口罩及以4人為單位遵守「禁聚令」，為撐愛隊，守再嚴的規矩也在所不惜。