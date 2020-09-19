【官宣】阿士東維拉簽入里昂前英超射手

英超球隊阿士東維拉上季驚險護級成功，今季唔希望重蹈覆辙，喺夏天轉會市場積極增兵，繼奧尼屈堅斯以及達米安馬天尼斯之後，又再簽入里昂前鋒貝特蘭查奧爾，據報轉會費高達1,700萬鎊(約1億7千萬港元)，雙方將會簽約4年。

貝特蘭查奧爾對於事隔3年重返英超相當開心：「我一直想回到英超，但我亦必須要遵循自己嘅方式，藉此獲得更多經驗。不過我發現英超喺岩我嘅地方，我好興奮!」

阿士東維拉領隊甸恩史密夫對貝特蘭查奧爾讚不絕口:「我哋好開心佢揀嚟維拉，佢擁有巨大才華，將真正增強球隊進攻選擇。」

貝特蘭查奧爾2014年曾經效力過車路士，不過上陣機會不多，只係為車路士上陣過16場，僅交出4入球、1助攻，更被外借至荷甲球隊阿積士同維迪斯。2017年從車路士加盟里昂，成為球隊正選，上季各項賽事上陣35場，射入4球同交出5次助攻。車路士名將、現時維拉助教泰利對依位布基納法索有一定認識，相信佢有份推動今次轉會。

阿士東維拉周一凌晨將會主場面對錫菲聯，依位25歲前鋒已經拎咗工作證，預計可以趕及上陣。