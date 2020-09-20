蘇斯克查排錯陣　曼聯英超首戰不敵水晶宮

曼聯英超落筆打三更！周日（20日）凌晨英超，曼聯主場出擊以1比3不敵水晶宮，今季聯賽首戰即輸波。領隊蘇斯克查今場冇派新兵雲迪碧克踢正選，點知呢名荷蘭國腳後備上陣即入波，蘇斯克查排陣自然更備受質疑。水晶宮繼首仗擊敗修咸頓後再次全取3分，與較早時間贏波嘅愛華頓同樣保持2戰全勝。

今場係曼聯新一季首場英超，賽前備受關注嘅門將位置，結果迪基亞繼續獲領隊蘇斯克查信任打正選，至於新兵荷蘭中場雲迪碧克及捲入桃色風波嘅格連活特先列後備，中場除有波基斯費南迪斯及保羅普巴，丹尼爾占士及麥湯米尼亦以正選上陣。上半場開賽7分鐘，舒洛比左路傳中，安祖斯唐辛遠柱無人看管下射入，為水晶宮打開紀錄，曼聯失波後雖搶得較多控球權，但實際威脅不大，相反完半場前水晶宮一次反擊差啲得手，佐敦阿休禁區內扣過對手起右腳勁射，迪基亞擋出底線不致多失。

下半場曼聯以「綠木」格連活特入替丹尼爾占士，59分鐘「綠木」接應科素文沙傳中近門一頂斜出，係曼聯今場第1次最有威脅埋門；66分鐘，韋費特沙夏入波被判越位在先，之後曼聯用雲迪碧克入替保羅普巴，但未見成效即輸多粒，佐敦阿休射門省中域陀連迪路夫隻手，球證睇完VAR後判12碼，佐敦阿休主射雖被迪基亞救出，但球證指迪基亞喺射波前離開白界要重射，水晶宮改由倒戈嘅韋費特沙夏主射入網領先2比0。曼聯之後靠雲迪碧克完場前10分鐘追成1比2，但5分鐘後韋費特沙夏再建一功，結果水晶宮贏3比1完場。

曼聯對上5季聯賽都能旗開得勝，最近一次聯賽首戰輸波係2014/15球季，當時佢哋喺荷蘭名帥尹戈爾首季領軍下，主場以1比2不敵史雲斯，不過該季佢哋最終排第4，重奪當時失落一季嘅歐聯入場券。